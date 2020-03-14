قالت الرئاسة المصرية في بيان اليوم السبت إن مصر ستعلق الدارسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين ابتداء من 15 مارس آذار في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا بحسب ما ذكرت "رويترز".
وقال البيان إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا أيضا إلى تخصيص تمويل بقيمة 100 مليار جنيه مصري (6.38 مليار دولار) "في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد".
وسجلت البلاد حتى الآن 93 حالة إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.
مصر تعلق الدراسة لأسبوعين وتخصص 100 مليار جنيه لمكافحة فيروس كورونا
قالت الرئاسة المصرية في بيان اليوم السبت إن مصر ستعلق الدارسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين ابتداء من 15 مارس آذار في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا بحسب ما ذكرت "رويترز".
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