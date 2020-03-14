ارتفاع عدد المصابين بكورونا في لبنان إلى 93 بعد تسجيل 15 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، أنه "حتى تاريخ 14 مارس ظهرا، بلغ مجموع الحالات المثبتة بالإصابة بفيروس كورونا 93 حالة".



وتقوم الوزارة باتباع الإجراءات اللازمة لعزل الحالات وتحديد المخالطين خارج وداخل الوزارة وجمع العينات ووضع المخالطين في الحجر الصحي المنزلي، وفقا لـ"روسيا اليوم".