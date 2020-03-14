الكويت تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية ليرتفع عدد الحالات المسجلة إلى 104 حالات.



وقالت الوزارة بأن 58 شخصا أنهوا فترة الحجر الصحي المقررة لهم اليوم، ليصبح عدد من أنهوا فترة الحجر 129 شخصا، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.