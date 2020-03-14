أبوظبي تغلق عددا من المراكز الثقافية في الإمارة مؤقتا

قررت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إغلاق عدد من المراكز الثقافية في الإمارة مؤقتا، بدءا من اليوم وحتى 31 مارس الجاري وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الزوار كإجراء احترازي للحد من التجمعات الكبيرة وحماية الصحة العامة ضد انتشار فيروس كوفيد-19.
ويشمل الإغلاق المؤقت كلا من قصر الوطن ومتحف اللوفر أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي وياس ووتروورلد وعالم فيراري أبوظبي، ومنارة السعديات، وقصر الحصن، والمجمع الثقافي، ومتحف قصر العين، وواحة العين، وقلعة الجاهلي، وقصر المويجعي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.
وأوضحت الدائرة أنها ستحدث وجهات الزوار بصورة منتظمة، مهيبة بالجمهور التحقق والاتصال بكل وجهة مباشرة للحصول على أحدث المعلومات.
ولفت الدائرة إلى أنه المراكز الثقافية الأخرى ستواصل عملها، بما فيها بيت العود، وبيركلي أبوظبي، ومركز القطارة للفنون، والتي تقدم دروساً متنوعة في الفن، مع اتباع التعليمات الصارمة للصحة والسلامة.
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