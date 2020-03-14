البحرين: خروج 10 حالات من الحجر الصحي الاحترازي

أعلنت وزارة الصحة في البحرين خروج 10 حالات من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يوما.



وقالت الوزارة إن الحالات هي سبعة مواطنين بحرينيين وثلاث مواطنات بحرينيات، مشيرة إلى إجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا (كوفيد 19) قبل خروجهم من الحجر الصحي الاحترازي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.



ووفق الوزارة ، يصل بذلك عدد الذين خرجوا من الحجر الصحي 125 شخصاً بعد خروج 115 شخصاً في وقت سابق.