أول إصابة بـ "كورونا" في كرة القدم الفرنسية

أعلن نادي تروا رابع ترتيب دوري الدرجة الثانية أن أحد لاعبيه خضع لفحص أظهر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح أول لاعب تثبت إصابته بفيروس "كوفيد-19" في كرة القدم الفرنسية.

وأوضح النادي في بيان ليل الجمعة ان "لاعبا محترفا وآخر في مركز الناشئين تم تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا المستجد +كوفيد-19"، مشيرا الى انه "تم وضعهما مباشرة في العزل في منزلهما".

أما بقية أفراد النادي فيخضعون "لرقابة من قبل الجهاز الطبي".

وكانت رابطة الدوري الفرنسي قد أوقفت الجمعة منافسات الدرجتين الأولى والثانية حتى إشعار آخر، على مثل ما قامت به غالبية البطولات الوطنية في القارة العجوز، في إطار جهود الحد من تفشي الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من خمسة آلاف شخص حول العالم.

وأدى الفيروس في فرنسا الى وفاة 79 شخصا وإصابة أكثر من 3600.

وأعلن في اليومين الماضيين عن إصابة عدد من لاعبي كرة القدم والمدربين بالفيروس. ففي إيطاليا التي تعد أكثر البلدان الأوروبية تأثرا، كان مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني أول من تثبت إصابتهم بالفيروس، قبل ان يعلن نادي سمبدوريا عن إصابة خمسة من لاعبيه وطبيب، وفيرونتينا عن إصابة لاعبه الصربي دوشان فلاهوفيتش.

وفي إنكلترا، أصيب مدرب أرسنال الإسباني ميكل أرتيتا بالفيروس، ولاعب تشلسي كالوم هادسون-أودوي، وسط اشتباه باحتمال إصابة لاعبين في أندية أخرى منها إيفرتون.