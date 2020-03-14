وباء العصر.. 134 ألف إصابة بـ «كورونا» في 102 دولة والوفيات إلى 5040

في الوقت الذي يعوق فيه الوباء مجريات الحياة اليومية لمئات الملايين من البشر في مختلف دول العالم، يسجل فيروس كورونا المستجد مزيدا من الإصابات والوفيات، ويدفع قادة دول العالم إلى اتخاذ تدابير متفاوتة وعزل أنفسهم لمكافحة تفشي المرض، الذي وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه "أسوأ أزمة صحية منذ قرن".

ومع تسجيل 134 ألف إصابة وأكثر من 5040 وفاة في 102 دولة حول العالم، أوقف الوباء الحياة الطبيعية لملايين، مع إغلاق المدارس والأماكن العامة والحد من التنقلات وإقفال حدود عدد كبير من الدول، وإلغاء أو إرجاء الأنشطة الرياضية والثقافية، وفقا لـ"الفرنسية".

ويقول فكتور رودريجيز "43 عاما" في مدريد، وهو يحتسي مشروبا في أحد المقاهي الشعبية شبه الخالية أمس الأول، "بعثت برسالة إلى صديق: لنلتق سويا قبل أن يمنعونا"، وبعد ذلك بساعات أعلن رئيس بلدية العاصمة الإسبانية الجمعة أنه سيأمر بإغلاق المطاعم والمقاهي والنوادي.

ولا يأبه الفيروس بالحدود وبالطبقات الاجتماعية، فقد ثبتت الخميس إصابة صوفي جريجوار ترودو زوجة رئيس الوزراء الكندي، وستبقى في الحجر الصحي، إذ أكد مكتب رئيس الوزراء أن رئيس الوزراء بصحة جيدة، إلا أنه سيخضع للعزل لمدة 14 يوما.

في اليوم السابق، أعلن في أستراليا عزل الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته، والجمعة عزل وزير الداخلية بعد عودته من واشنطن، حيث التقى إيفانكا ترمب ومسؤولين آخرين أمريكيين ودوليين.

ودعت أستراليا أمس رعاياها إلى إعادة النظر في مشاريع سفرهم إلى الخارج مهما كانت الوجهة، إذ أثار المنع المؤقت لدخول المسافرين القادمين من أوروبا إلى الولايات المتحدة، الذي أعلن عنه ترمب مساء الأربعاء، صدمة في جميع أنحاء القارة.

وانضمت فرنسا، إحدى الدول الأكثر تأثرا في أوروبا إلى قائمة الدول التي أغلقت مدارسها وحضاناتها وجامعاتها ومنعت التجمع لأكثر من مائة شخص، فيما طلب ماكرون من المواطنين الذين يفوق سنهم الـ70 عاما البقاء في منازلهم، إلا أنه لم يرجئ الجولة الأولى من الانتخابات البلدية المقررة غدا. وقال ماكرون، "إن إغلاق الحدود لمكافحة انتشار الفيروس سيكون على الأرجح ضروريا في الأيام والأسابيع المقبلة، لكن يجب إقراره على المستوى الأوروبي".

وأعلنت سلوفاكيا إغلاق حدودها أمام المسافرين الأجانب باستثناء البولنديين المنخرطين كثيرا في الاقتصاد المحلي، وكذلك تشيكيا التي أعلنت إغلاق حدودها بالكامل بدءا من الإثنين أمام الأجانب الراغبين في الدخول إلى أراضيها، وكذلك أمام التشيكيين الراغبين في السفر إلى الخارج.

وسيكون للسلطات الصحية الدنماركية الحق في إرغام المصابين بفيروس كورونا المستجد على تلقي العلاج، بعد أن تبنت مساء الخميس - عبر آلية طارئة - قانونا استثنائيا يسمح بمنع التجمعات لأكثر من مائة شخص.

في أمريكا اللاتينية، عززت دول عدة قيودها على الرحلات القادمة من أوروبا وآسيا، إذ أعلنت بعض المؤسسات العامة تعليق كل الاحتفالات الشعبية والدينية وتجمعات أفرادها في جميع أنحاء العالم، حتى إشعار آخر.

كما منعت سنغافورة دخول وعبور المسافرين الذين زاروا خلال الأيام الـ14 الأخيرة إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، بدءا من الإثنين. وتثير هذه التدابير المتفاوتة مخاوف أسواق المال التي شهدت الخميس انهيارا تاريخيا ضرب بشدة قطاعي النقل الجوي والسياحة، ما يثير الخشية من حصول ركود عالمي. وأعلنت إيران الجمعة 85 حالة وفاة جديدة، في أعلى حصيلة وفيات ليوم واحد سجلت منذ بداية انتشار الوباء في هذه الدولة، ليبلغ عدد الوفيات الإجمالي 514. وتتجه قوات الأمن الإيرانية لإخلاء الشوارع في أنحاء البلاد خلال 24 ساعة لاحتواء الفيروس.

في الصين - منشأ الوباء - تراجع عدد الإصابات الجديدة الجمعة إلى ثمان، وهو الأدنى منذ بدء نشر الإحصاءات في منتصف كانون الثاني (يناير).