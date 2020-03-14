خوفا من الأصول .. المستثمرون يضخون أكبر تدفقات على الإطلاق في أسواق النقد

الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا ما زال من الصعب تقييمه على الأسواق. "رويترز"

تخارج المستثمرون من السندات والأسهم وجميع بقية فئات الأصول الكبرى، وضخوا أموالا في أدوات النقد في أسبوع مضطرب للأسواق، شهد محو تريليونات الدولارات في ظل تصاعد مخاوف الركود، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وبحسب "رويترز"، قال محللون لدى "بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، الذين يحللون بيانات أسبوعية من "إي.بي.إف.آر" المتخصصة في تتبع التدفقات، "إن أسواق النقد سجلت دخول تدفقات بقيمة 136.9 مليار دولار هي الأكبر على الإطلاق". وسحب المستثمرون تدفقات قياسية بلغت 25.9 مليار دولار من صناديق السندات في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء.

وأوضحوا أن الانهيار في الأسواق يشير إلى مخاوف من ركود اقتصادي وحالات تخلف عن سداد الديون، ما يؤدي إلى عمليات تسييل إجبارية في "وول ستريت" وانعدام كفاءة السياسات.

ولم تكن تخفيضات لأسعار الفائدة من جانب عديد من البنوك المركزية وإجراءات تحفيز اتخذتها حكومات، كافية لتهدئة مخاوف المستثمرين، إذا كان الضرر الاقتصادي الناجم عن الفيروس ما زال من الصعب تقييمه.

وفي سياق ذي صلة، ارتفع الدولار أمس، في الوقت الذي تدافع فيه المستثمرون على أكثر عملات العالم سيولة، في ظل تنامي حالة الذعر حيال فيروس كورونا، بينما تكبد اليورو خسائر بعد إحجام البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة، ما تسبب في خيبة أمل.

وتمسك الدولار بمكاسبه مقابل معظم العملات بعد أن كشفت معاملات مبادلة أن المستثمرين يواجهون نقصا في الدولار، مع تراجع أسواق الأسهم بفعل مخاوف بشأن تأثر النمو العالمي بالفيروس الشبيه بالإنفلونزا.

وكشف "المركزي الأوروبي" أمس الأول عن حزمة تحفيز ستنطوي على تقديم قروض للبنوك بأسعار فائدة منخفضة عند -0.75 في المائة وزيادة مشتريات السندات.

وتحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي لتقديم سيولة قصيرة الأجل بواقع 1.5 تريليون دولار وغير آجال أدوات الخزانة التي يشتريها، لكن أسواق النقد تظهر أن المستثمرين يتوقعون أن يضطر "المركزي الأمريكي" للذهاب إلى ما هو أبعد، بهدف استعادة ثقة الأسواق المالية.

وسجل اليورو في التداولات 1.1202 دولار، عقب انخفاض 0.72 في المائة أمس الأول، في أعقاب قرار "المركزي الأوروبي". وفي الأسبوع، تتجه العملة الموحدة إلى الهبوط 0.7 في المائة.

ومقابل الجنيه الاسترليني، ارتفع الدولار قليلا إلى 1.2541 دولار في آسيا، أمس، في أعقاب تحقيقه أكبر مكسب في يوم واحد مقابل العملة البريطانية منذ تموز (يوليو) 2016. وصعد الدولار 3.8 في المائة مقابل الاسترليني منذ بداية الأسبوع الجاري وهو أفضل أداء له منذ أكتوبر 2016.

وتمسكت العملة الأمريكية بمكاسبها مقابل الفرنك السويسري، ليجري تداولها عند 0.9435، وتتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 0.7 في المائة.

وتسارع السلطات إلى فرض حظر على السفر وتقديم سيولة مالية إضافية وتطبق إجراءات تيسير نقدي في الوقت الذي أدى فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا في أنحاء العالم إلى عرقلة نمو الاقتصاد العالمي.

