55 ألف وحدة تحت الإنشاء يتيحها «سكني»في مكة المكرمة

متوسط القسط الشهري للوحدات يصل إلى 1100 ريال بأسعار تبدأ من 250 ألف ريال.

تواصلت عمليات الحجز لأكثر من 55 ألف وحدة سكنية متنوعة يوفرها برنامج "سكني" لمستفيديه في منطقة مكة المكرمة، من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، إذ تتوزع هذه الوحدات في 12 مشروعا حيويا متكامل الخدمات، في مكة المكرمة وجدة والطائف، ينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين، فيما يأتي معظمها ضمن الضواحي السكنية الكبرى التي بدأ البرنامج في توفيرها على مستوى بعض المدن.

وأوضح البرنامج في بيان، أنه يمكن الاستفادة من هذه الوحدات عن طريق اختيارها إلكترونيا عبر تطبيق وموقع "سكني" الإلكتروني، اللذين يتيحان إنهاء جميع إجراءات التملك بكل سهولة ويسر دون مراجعة أي جهة، يشمل الحصول على عروض الأسعار التمويلية وتوقيع عقود التملك إلكترونيا، منوها بأن متوسط القسط الشهري لتلك الوحدات يصل إلى نحو 1100 ريال، وبأسعار إجمالية تبدأ من 250 ألف ريال.

وتضم منطقة مكة المكرمة 12 مشروعا سكنيا تحت الإنشاء، موزعة في مواقع إستراتيجية، تتنوع بين الشقق والفلل وتاون هاوس، ضمن خيارات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسر السعودية بجودة عالية وأسعار مناسبة، في حين بدأ تسليم عدد منها خلال الفترة الماضية، ويتواصل تسليم الوحدات المتبقية مع استكمال تنفيذها.

وتتوزع تلك المشاريع بالقرب من عدد من المنشآت الحيوية، مثل، "مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومحطات قطار الحرمين وغيرها" من المنشآت والخدمات ذات الأهمية، ويحدها عدد من الطرق والشوارع الرئيسة لتكون على خط الامتداد السكاني والعمراني، وتضم مدينة جدة ثمانية مشاريع توفر 44,626 وحدة سكنية، هي "بوفارديا سيتي، فينان، الجوهرة ريزيدنس، روابي الحجاز، ربى جدة، أعالي جدة، تلال الغروب، وأبراج بوابة التحلية 1"، فيما تشهد مكة المكرمة تنفيذ مشروعين هما، "رتاج مكة، وجوهرة الرصيفة"، وتحتضن مدينة الطائف مشروعين آخرين هما، "الفتح ومدينة الورود".

وتقع المشاريع ضمن بيئة سكنية توفر متطلبات الحياة المدنية وتعزز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، التي تسهم بدورها في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، بتوفير أفضل الحلول السكنية ضمن مجمعات متكاملة ذات تنظيم مميز ونسق بيئي مناسب يوفر أفضل الخدمات.

