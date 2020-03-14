الملكة إليزابيث تصبح العاهل الرابع الأطول حكما في التاريخ

ذكرت مجلة "بيبول" الشهيرة، أن الملكة إليزابيث الثانية أصبحت بداية من الأربعاء 11 آذار (مارس)، العاهل الرابع الأطول تربعا على العرش في التاريخ.

حتى ذلك اليوم، تربعت الملكة البالغة من العمر 93 عاما على العرش البريطاني لمدة 68 عاما و34 يوما، وهو ما يفوق عهد كينيش جاناب باكال، ملك المايا المعروف باسم "باكال العظيم"، الذي حكم دولة بالينكي لمدة 68 عاما و33 يوما قبل وفاته عام 683، وتولى العرش في سن 12 عاما للمنطقة التي تعرف الآن باسم تشياباس في المكسيك.

وينضم هذا الرقم القياسي الجديد إلى عديد من الألقاب الأخرى التي حققتها الملكة، بما في ذلك كونها الملكة الأطول حكما في بريطانيا في أيلول (سبتمبر) 2015، ومتجاوزة جدتها الملكة فيكتوريا، التي حكمت المملكة المتحدة 63 عاما و216 يوما.

ولا يزال أمام الملكة نحو أربعة أعوام فقط لتصبح العاهل الأطول حكما في العالم، بعد أن تتفوق على صاحب المركز الأول حتى الآن، لويس الـ14 في فرنسا، الذي حكم ما مجموعه 72 عاما و110 أيام، حيث بدأ حكمه لفرنسا خلفا لوالده لويس الـ13، وهو في عمر أربعة أعوام، وتوفي بعد أربعة أيام من عيد ميلاده الـ77 بسبب الغرغرينا.