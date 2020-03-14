فيروس كورونا يعيش على الأسطح لمدة 3 أيام

الفيروس يبقى في الهواء لمدة تصل إلى ثلاث ساعات. أ ب

لا يزال العالم مشغولا بأزمة فيروس كورونا المستجد، الذي ضرب عشرات الدول وأصاب عشرات الآلاف وقتل المئات، فيما تستمر المعامل في دراسة سلوك المخلوق الفتاك سعيا لإيجاد علاج فاعل له.

وكشفت دراسة حديثة على "كورونا"، أن الفيروس بإمكانه أن يبقى في الهواء لمدة تصل إلى ثلاث ساعات، وأن يعيش على الأسطح لنحو ثلاثة أيام.

ووفق ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، فإن البحث الحديث، الذي نشر على موقع "ميدراكسيف" العلمي، يسلط الضوء على المدة التي يمكن لفيروس "كورونا" البقاء فيها على قيد الحياة والانتقال إلى الأشخاص.

وجاء في الورقة البحثية، أن "كوفيد - 19 قد يبقى في الهواء لمدة ثلاث ساعات، ويعيش على الأسطح مثل البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ لمدة تراوح بين يومين وثلاثة أيام".

وأضاف، "كما يمكنه البقاء على الأسطح النحاسية لأربع ساعات، وعلى الورق المقوى حتى 24 ساعة".

وكانت دراسة أخرى نشرت في شباط (فبراير) الماضي، قالت إنه "إذا كان كورونا مشابها للفيروسات التاجية الأخرى، مثل "سارس"، فقد يعيش على الأسطح لمدة تصل إلى تسعة أيام".

وتابعت، "في المقابل، يمكن لفيروس الإنفلونزا أن يعيش على الأسطح فقط، ولمدة تقترب من 48 ساعة". ولا يزال العلماء منكبين على دراسة "كوفيد - 19"، الذي انتشر في معظم دول العالم وخلف حصيلة كبيرة من الوفيات والمصابين.

وإلى حدود الساعة، لم يتم إيجاد أي علاج لفيروس "كورونا"، الذي يعتقد أنه بدأ التفشي داخل سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان وسط الصين أواخر العام الماضي.