هاتف «جالكسي إس 20 ألترا»مقاوم للنار والكسر

استعرضت قناة "جيري ريج" على "يوتيوب" مقطع فيديو يظهر المتانة الكبيرة لهاتف "جالكسي إس 20 ألترا" وقدرته على مقاومة النار والكسر والخدوش.

ويعرض الفيديو كيف حاول أحد خبراء القناة ثني الهاتف من الجهتين ليبدي الجهاز مقاومة كبيرة، ويصمد هيكله وشاشته دون أن ينثنيا أو ينكسرا، ويجتاز الجهاز هذا الاختبار بنجاح.

ولاختبار مقاومة الهاتف للخدوش قام الخبير بتجريح مختلف أجزاء هيكله بشفرة حادة، إذ أظهر الزجاج الواقي للشاشة والزجاج الواقي للكاميرات مقاومة ممتازة، أما طلاء الهيكل فتعرض لأضرار كبيرة من خدوش الشفرة.

أما اختبار تحمل النار فأظهر القدرة الممتازة لشاشة الهاتف على تحمل اللهب، إذ وبعد تعريضها لشعلة اللهب أكثر من نصف دقيقة استمرت بالعمل بشكل فعال، حتى ماسح البصمات المدمج فيها لم يتأثر من هذا الاختبار وذلك بحسب "روسيا اليوم".

من جانب آخر، أنشأت شركة سامسونج صفحة رسمية خاصة لهاتف جالكسي إم21 الذي يتوقع أن يحقق مبيعات كبيرة في سوق الأجهزة الذكية.

وعلى الرغم من أن الهاتف سينتمي لفئة الهواتف المتوسطة، إلا أنه سيحصل على عديد من الميزات التي تجعله يتفوق على كثير من هواتف هذه الفئة، ومن أبرز هذه الميزات، كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجا بيكسل، كاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بيكسل وخاصية التعرف على الوجه، ذاكرة وصول عشوائي أربعة أو ستة جيجابايت.