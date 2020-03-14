مشروع نوعي لزراعة100 ألف شجرةفي قاع بحر

وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أوزبكستان، بدأت حملة جمع الأموال عبر شبكة الإنترنت، لزرع 100 ألف شجرة في قاع بحر آرال الجاف.

وتشير ممثلية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أوزبكستان، إلى أن بحر آرال الواقع على الحدود بين كازاخستان وأوزبكستان، كان إلى عام 1960 أحد أكبر الأحواض المائية في العالم. لكن أدى الاستهلاك المفرط للمياه في نهري جيحون "آموداريا" وسيحون "سيرداريا" إلى نقص في الموارد المائية في المناطق المنخفضة، ما نجم عنه جفاف بحر آرال. وخلال 55 عاما الماضية تقلصت مساحة البحر إلى الثلث، وانخفض مستوى الماء فيه بمقدار 29 مترا، وانخفض حجم الماء فيه بمقدار 15 مرة، ما تسبب في زيادة ملوحته ونفوق الأسماك فيه. ويسبب هبوب الرياح ارتفاع الغبار الرملية إلى علو كبير ونقلها إلى مسافات بعيدة وذلك بحسب "روسيا اليوم".

وأعلن المكتب التمثيلي لوسائل الإعلام أن "مختبر المعجل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أوزبكستان أطلق حملة تمويل جماعي لتشجير قاع بحر آرال. هدفنا الأولي هو تشجير 100 هكتار بزرع 100 ألف شتلة رمث في قاع البحر الجاف".