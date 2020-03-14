فيروس كورونا يضرب عجلة الحياة الثقافية في نيويورك

درت مسرحيات برودواي إيرادات بلغت 1.8 مليار دولار العام الماضي.

شهدت نيويورك التي تعد مركزا رئيسا للحياة الثقافية في الولايات المتحدة أول صدمة لها على ارتباط بانتشار فيروس كورونا المستجد مع إقفال مسارح برودواي وإلغاء مهرجانات يزيد زائروها عن 500 شخص.

وقال حاكم نيويورك أندرو كوومو خلال مؤتمر صحافي عقده، فيما اقتربت كبرى المدن الأمريكية من عتبة 100حالة مؤكدة مصابة بالفيروس "نتخذ تدابير جذرية للحد من عدد الأشخاص الموجودين في بيئة يسهل فيها انتشار العدوى: لا تجمعات لأكثر من 500 شخص".

ودخل الحظر حيز التنفيذ البارحة، باستثناء مسارح برودواي، التي تتسع كلها لما يزيد عن 500 شخص، وفي أحيان كثيرة لأكثر من ألف شخص، إذ إن هذه المسارح مغلقة منذ الخامسة من عصر الخميس الماضي وحتى 12 من نيسان (أبريل).

وستسدل الستارة تاليا لفترة لا تقل عن شهر، في المسارح الـ41، التي كانت لافتاتها تنير حي تايمز سكوير في قلب مانهاتن، مع عروض تستقطب متفرجين من العالم أجمع، بحسب "الفرنسية".

ويسدد هذا الإغلاق ضربة قوية إلى قطاع المسرح في الولايات المتحدة المترنح أصلا، بفعل إلغاء سلسلة حفلات ومهرجانات من بينها كواتشيلا وساوث باي ساوثويست.

وفي موسم 2018 - 2019، درت مسرحيات برودواي إيرادات بلغت 1.8 مليار دولار واستقطبت 14.8 مليون متفرج، بحسب أرقام منظمة "برودواي ليغ" المتخصصة.

كذلك تستعد مجموعة من المتاحف وقاعات الحفلات لإغلاق أبوابها، بينها "متروبوليتان ميوزيم أوف آرت" أكبر متحف في نيويورك، ويستقطب سنويا أكثر من سبعة ملايين زائر، إضافة إلى قاعة "ماديسون سكوير غاردن" الشهيرة.

وقال دانيال ويس رئيس متحف متربوليتان، "رغم عدم تسجيل أي حالة مؤكدة على صلة بالمتحف، نرى أن علينا بذل كل ما في وسعنا لضمان بيئة آمنة وسليمة للسكان، ما يتطلب منا في هذه المرحلة الحد من نقاط التجمع". ولم يعط أي تفاصيل عن تاريخ إعادة الافتتاح.

كذلك ألغت "متروبوليتان أوبرا"، و"الأوركسترا الفيلهرمونية" في نيويورك، وقاعة كارنيجي هال، عروضها حتى 31 آذار (مارس). وأرجئ أيضا مهرجان ترايبيكا السينمائي، المقرر أساسا في نيسان (أبريل).

وبدأت جوانب أخرى من الحياة اليومية تتأثر جراء تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال السينمائي المستقل غريغوري أور، "لقد قلصت الخروج من المنزل بصورة كبيرة. لكني لا أعيش حالة هلع مفرط، نيويورك مكان جيد جدا في حالات الطوارئ، وهي تعرف كيف تدافع عن نفسها".