الكويت: إيقاف صلاة الجماعة في جميع المساجد وإغلاق أبوابها

أعلنت وزارة الأوقاف الكويتية وقف صلاة الجماعة للصلوات الخمس في المساجد والاكتفاء بالأذان فقط اعتباراً من اليوم. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزارة الاوقاف قولها إنه بناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد وعلى فتوى هيئة الافتاء بالوزارة فقد تقرر ايقاف صلاة الجماعة لجميع الفروض في المساجد ويكتفى برفع الأذان فقط وعلى المؤذنين ان يلحقوا بالأذان قول (ألا صلوا في الرحال) وستكون ابواب المساجد مغلقة.