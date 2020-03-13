بعد إصابة 4209 أشخاص.. إسبانيا تعلن حالة الطوارئ

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اليوم إن اجتماعا استثنائيا للحكومة غدا السبت سيعلن رسميا حالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا.

وستتيح حالة الطوارئ للسلطات عزل المصابين وتخصيص حصص للسلع في زيادة قوية لاستجابة إسبانيا للفيروس سريع الانتشار.

وإسبانيا ثاني أعلى دولة من حيث عدد الإصابات في أوروبا بعد إيطاليا بعد الإبلاغ عن إصابة 4209 حالات. وقال سانتشيث إن العدد قد يتجاوز العشرة آلاف الأسبوع المقبل.