الأسهم الأمريكية تقفز بعد أسوأ يوم منذ 1987.. داو جونز يصعد 3.6%

استهلت الأسهم الأمريكية على ارتفاع قوي اليوم بعد تكبد أسوأ خسائرها اليومية في أكثر من 30 عاما مع تعلق المستثمرين بالأمل في مزيد من الإجراءات المالية للحيلولة دون ركود عالمي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 773 نقطة بما يعادل 3.65 في المائة عند 21973 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز بمقدار 89 نقطة أو 3.60 في المائة مسجلا 2569 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 408 نقطة أو 5.67 في المائة إلى 7610 نقطة، وفقا لـ"رويترز".