إصابة أرتيتا مدرب أرسنال بـ "كورونا"

قال أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخيمس إن مدربه ميكيل أرتيتا اصيب بفيروس كورونا وسيخضع لاعبو الفريق الأول للعزل الذاتي نتيجة لذلك.

وأغلق النادي مركز التدريبات بشكل مؤقت.

وأضاف أرسنال في بيان "أي شخص في أرسنال اختلط بميكيل في الفترة الأخيرة سيخضع للعزل الذاتي كما تنص قواعد الحكومة. نتوقع أن يكون العدد كبيرا بما في ذلك جميع لاعبي الفريق الأول والجهاز التدريبي".

ويأتي إعلان أرسنال بعد قول ريال مدريد الإسباني إن الفريق الأول بالنادي يخضع للحجر الصحي بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا.

كما يخضع لاعبو والجهاز التدريبي ليوفنتوس بطل إيطاليا للحجر الصحي بعد إصابة المدافع دانييلي روجاني بالفيروس يوم الأربعاء.

وقال أرسنال إنه يتوقع عودة العاملين الذين لم يختلطوا بالمدرب الإسباني في الأيام المقبلة وإن مركز التدريب سيتم تعقيمه.

وأضاف راؤول سانييهي مدير كرة القدم بالنادي "ميكيل وجميع لاعبي الفريق الأول والجهاز التدريبي سيحظون بالدعم الكامل ونتطلع للعودة للتدريبات وخوض المباريات بمجرد الحصول على الموافقات الطبية. بالتأكيد تعافي ميكيل هو أولويتنا جميعا الآن.

"من الواضح أننا لن نستطيع خوض بعض المباريات وفقا للجدول الحالي".

وقال أرتيتا، البالغ عمره 37 عاما تدريب أرسنال في ديسمبر كانون الأول بعدما عمل كمساعد لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي، إنه شعر بالمرض قبل خضوعه للكشف.

وتابع "الأمر محبط لكني خضعت للكشف بعد شعوري بحالة سيئة. سأعود للعمل في أسرع وقت يتم السماح فيه لي بذلك".

وتأجلت مباراة أرسنال ضد سيتي يوم الأربعاء بعد إعلان إيفانجيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس، الذي واجه أرسنال في الدوري الأوروبي، إصابته بفيروس كورونا.

وقال أرسنال إن بعض لاعبي الفريق تقابلوا مع ماريناكيس بعد المباراة يوم 27 فبراير .