أول حالات إصابة بـ "كورونا" في كينيا وغانا والجابون

سجلت كينيا وغانا والجابون أول حالات مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

فقد سجلت كينيا، الواقعة شرق إفريقيا حالة إصابة صباح اليوم الجمعة، بينما سجلت غانا، الواقعة غرب أفريقيا حالتين وذكرت الجابون أنها سجلت حالة واحدة، مما رفع إجمالي عدد الحالات في الدول الأفريقية المتضررة من الوباء إلى 15 .

وفي كينيا، فإن المريض هو مواطن كيني، سافر مؤخرا إلى الولايات المتحدة، طبقا لما ذكره وزير الصحة، موتاهي كاجوي.

والشخص المصاب في الجابون هو أحد مواطني البلاد، الذي كان قد عاد من رحلة إلى مدينة بوردو الفرنسية، في الثامن من مارس، حسب وزارة الصحة في بيان.

وتسعى السلطات في الجابون لرصد أي اتصالات أجراها المريض منذ وصوله إلى العاصمة، ليبرفيل، حسب الوزارة.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة في غانا أمس الخميس عن تسجيل أول حالتي اصابة مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد في البلاد كانتا عائدتين من النرويج وتركيا.

وذكرت وكالة انباء بلومبرج أنه تم وضع الحالتين في العزل الصحي.

يشار إلى ان غانا أعلنت أمس الخميس تخصيص 100 مليون دولار من أجل الاستعداد لمكافحة (كوفيد 19-).

وسجلت الكونغو ثاني حالة مؤكدة لكوفيد19-، المرض التنفسي الناجم عن الفيروس الجديد، لمواطن من الكاميرون، يعيش في الدولة الواقعة وسط أفريقيا وكان في عطلة إلى فرنسا، طبقا لما ذكره وزير الصحة، إتيني لونجوندو.

وحتى أمس الخميس، سجلت منظمة الصحة العالمية 129 حالة إصابة بكوفيد19- في 12 من 54 دولة في أفريقيا، حيث كانت هناك ثلاث إصابات في شمال أفريقيا، مقارنة بأكثر من 125 ألف حالة مؤكدة في مختلف أنحاء العالم.