الأسهم اليابانية تتراجع إلى أدنى مستوى فيما يزيد عن 3 سنوات

هبط المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية لأدنى مستوى فيما يزيد عن ثلاث سنوات اليوم الجمعة في الوقت الذي تخارج فيه المستثمرون من الأسهم والصناديق العقارية بفعل مخاوف من أن وباء فيروس كورونا سيؤدي إلى ركود عالمي وربما يوقف أيضا دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو.

وخسر المؤشر نيكي 6.08 بالمئة، وهو أكبر انخفاض يومي منذ 2013، إلى 17431 نقطة، وهو مستوى متدن سجله المؤشر في نوفمبر 2016. وفي الأسبوع، تراجع المؤشر 15.99 بالمئة ليسجل ثاني أسوأ أداء أسبوعي على الإطلاق بعد انخفاض 24.33 بالمئة في مطلع أكتوبر 2008.

وقال تاكويا هوزومي خبير استراتيجيات الاستثمار العالمية لدى ميتسوبيشي يو.إف.جيه مورجان ستانلي للأوراق المالية "إنه شعور بالذعر. المستثمرون يبيعون حتى الأصول التي لن تتأثر بشكل كبير بفيروس كورونا، متجاهلين كل العوامل الأساسية".

ويقول محللون إن عمليات البيع تتصاعد في الوقت الذي لا يملك فيه المستثمرون في الوقت الحالي سوى فكرة محدودة بشأن مدى تراجع الاقتصاد العالمي مع انتشار فيروس كورونا، الذي أجبر الكثير من الحكومات على فرض قيود أكثر على الحياة اليومية.

ونمت المخاوف بشكل ملحوظ بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حظرا على السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة بينما لم يقدم سوق القليل من التفاصيل بشأن تدابير دعم الاستهلاك.