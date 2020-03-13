القواسم بين أشد اقتصادات العالم فقرا

القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030 يتطلب توجيه الاهتمام إلى الأماكن التي يشتد فيها ترسخ الفقر. فما الذي يميز تلك الأماكن؟ وفقا لتقرير جديد صدر بعنوان: "الهشاشة والصراع في الخطوط الأمامية للحرب ضد الفقر"، فإن الإجابة عن هذا السؤال تكمن في أن هذه الأماكن تقع في بيئات هشة أو متأثرة بالصراعات، أو في إفريقيا جنوب الصحراء.

يكشف التقرير في الواقع أننا نعيش في كوكب شديد التقسيم. وبناء على "التنبؤات الآنية" لمعدلات الفقر لعام 2019 في جميع اقتصادات العالم، فإن 43 اقتصادا بها أعلى معدل للفقر المدقع تقع إما في بيئات هشة ومتأثرة بالصراعات، أو في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، ويصنف أكثر من ثلث تلك الاقتصادات في هاتين الفئتين. وفي تلك الاقتصادات جميعا، يعيش ما لا يقل عن خمس السكان في فقر مدقع.

وفي مقابل ذلك، فإن معدلات الفقر في جميع الاقتصادات التي لا تقع في إفريقيا جنوب الصحراء أو بيئات هشة ومتأثرة بالصراعات تقل عن 19 في المائة. لكن الأمر لم يكن دوما كذلك. ففي بداية الألفية، كانت معدلات الفقر في 20 اقتصادا لا تقع في بيئات هشة ومتأثرة بالصراعات ولا في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء أعلى من تلك النسبة.

وتشهد نحو 43 اقتصادا على مستوى العالم أعلى معدل للفقر المدقع، وهي تقع في بيئات هشة ومتأثرة بالصراعات أو في منطقة قارة إفريقيا جنوب الصحراء، وحسب إحصائيات التنبؤات لمعدلات الفقر لعام 2019 فإن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء هي الأعلى من بقية العالم، فقد سجلت معدلات فقر متفاوتة كما تصنف 19 اقتصادا في إفريقيا جنوب الصحراء بأنها بيئات هشة ومناطق متأثرة بالصرعات.

ويعد هذا المقال جزءا من سلسلة تستخدم بيانات من التقرير الجديد، "الهشاشة والصراع في الخطوط الأمامية للحرب ضد الفقر". يوضح التقرير سبب أهمية معالجة الهشاشة والصراع لأهداف الفقر ورسم اتجاهات العمل. يقدم تقديرات جديدة للرفاهية في بيئات هشة أو متأثرة بالصراعات FCS، وسد الثغرات في المعرفة السابقة، ويحلل الطبيعة المتعددة الأبعاد للفقر في هذه الظروف. إنه يوضح أن الحرمان من البيانات في بيئات هشة أو متأثرة بالصراعات حال دون صورة عالمية دقيقة للهشاشة والفقر وتفاعلاتها، وهو يشرح كيف تتعامل استراتيجيات القياس الجديدة المبتكرة مع هذه التحديات.