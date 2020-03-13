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أسواق الأسهم- السعودية

«نمو» تهبط 3 % وسط ارتفاع قيمة التداول إلى 20.5 مليون ريال

Arabnews
تراجعت السوق الموازية "نمو" 173 نقطة بنحو 3 في المائة لتغلق عند 5583 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 7 في المائة إلى 20.5 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 12 في المائة إلى 521 ألف سهم، أما الصفقات فتراجعت 9 في المائة إلى ألف صفقة. وارتفع سهم "الوطنية للبناء والتسويق" وحيدا 17 في المائة ليغلق عند 180 ريالا، مقابل تراجع البقية بصدارة "الصمعاني" 8 في المائة ليغلق عند 94.50 ريال، يليه "بحر العرب" 8 في المائة ليغلق عند 18.50 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" 7 في المائة ليغلق عند 50 ريالا. وكان الأعلى تداولا "العمران" بقيمة 11 مليون ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة 3.7 مليون ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 3.1 مليون ريال.
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