الأسهم السعودية تواصل خسائرها مع تراجع أسعار النفط والأسواق العالمية

تراجعت الأسهم السعودية لتفقد 195 نقطة بنحو 2.98 في المائة لتغلق عند 6357 نقطة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" بنحو 2.7 في المائة ليغلق عند 868 نقطة فاقدا 24 نقطة. وجاء التراجع بضغط شبة جماعي من القطاعات والأسهم. رغم الأداء السلبي إلا أن تحرك السوق في تحسن، حيث لم تسجل مستوى أدنى جديدا لهذا الأسبوع وعوضت جزءا من الخسائر وحافظت على مستويات 6200 نقطة. والسوق ستبقى قادرة على تحقيق مزيد من التحسن في حال التماسك أعلى من أدنى مستوياتها هذا الأسبوع، لكن ستواجه تحديات استمرار تقلب أسعار السلع والأسواق العالمية.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 6552 نقطة، وتراجع حتى 6178 نقطة فاقدا 5.7 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 6357 نقطة فاقدا 195 نقطة بنحو 2.98 في المائة. وتراجعت السيولة 9 في المائة بنحو 602 مليون ريال لتصل إلى 5.7 مليار ريال، بمعدل 22.6 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 9 في المائة بنحو 26 مليون سهم متداول لتصل إلى 256 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.45 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 10 في المائة بنحو 29 ألف صفقة لتصل إلى 253 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت جميع القطاعات ماعدا "الأدوية" ارتفع 1.6 في المائة، وتصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" 6.2 في المائة، يليه "النقل" 5.1 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" 4.87 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" 33 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 18 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 16 في المائة بقيمة 943 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "الجزيرة ريت" بنحو 3.3 في المائة ليغلق عند 10.30 ريال، يليه "الخبير ريت" 3 في المائة ليغلق عند 11 ريالا، وحل ثالثا "تعليم ريت" 2.69 في المائة ليغلق عند 11.44 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "اللجين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 23.76 ريال، و"التأمين العربية" 10 في المائة ليغلق عند 9.72 ريال، و"أسمنت المدينة" 9.99 في المائة ليغلق عند 12.80 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 927 مليون ريال، يليه "أرامكو" بقيمة 611 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 491 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية

