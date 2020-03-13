«كورونا» يصل هوليوود .. إصابة توم هانكس وزوجته

توم هانكس.

أصيب الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسن بفيروس كورونا المستجد، خلال وجودهما في أستراليا للإعداد لفيلم، بحسب "الفرنسية".

وكتب توم هانكس البالغ من العمر 63 عاما "شعرنا ببعض التعب كما لو أننا نعاني نزلة برد، ولقطع الشك باليقين، خضعنا للفحوص اللازمة واكتشفنا أننا مصابان بفيروس كورونا المستجد"، مشيرا إلى أنهما سيبقيان في الحجر الصحي في المستشفى.

ويعد هانكس أول نجم في هوليوود يعلن إصابته بفيروس كورونا. وأضاف في منشوره المرفق بصورة لسلة المهملات في المستشفى مع قفاز للاستخدام الواحد "ماذا نفعل الآن؟ لدى السلطات الطبية بروتوكولات يجب اتباعها، سنخضع للاختبارات والفحوص والعزل طالما كان ذلك ضروريا للصحة العامة، لا يوجد شيء آخر يمكننا القيام به".

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية المتخصصة، كان توم هانكس الذي يعاني مرض السكري مع زوجته في أستراليا للتحضير لتصوير فيلم يدور حول إلفيس بريسلي. وفي الفيلم، يؤدي الممثل الحائز جائزتي أوسكار دور مدير أعمال إلفيس بريسلي "الكولونيل" الشهير توم باركر. وتوقف تصوير الفيلم في الوقت الراهن لتقويم الوضع.

وقالت استوديوهات "وورنر براذرز" المنتجة للفيلم "علمنا أن أحد المشاركين في الفيلم الذي يصور في أستراليا مصاب بفيروس كورونا" من دون تسمية توم هانكس، مضيفة "نحن نعمل مع الوكالات الصحية الأسترالية المتخصصة لتحديد أي شخص قد يكون تواصل معه مباشرة".

وينضم الممثل الأمريكي وزوجته إلى قائمة من المشاهير أصابها الفيروس القاتل من بينهم نجم يوفنتوس الإيطالي، دانييلي روجاني، ورئيس الأركان الإيطالي، الجنرال سالفاتوري فارينا، ومالك نادي أولومبياكوس اليوناني، إيفانجيلوس ماريناكيس، وآخرين. اشتهر توم هانكس بأدواره التي لعبها في فيلم فورست غامب عام 1994، وأبولو 13 عام 1995والميل الأخضر عام 1999 والمنبوذ في 2000. وله كتابات في "نيويورك تايمز" و"فانيتى فير" و"نيويوركر".

