ارتفاع صادرات التمور السعودية14.6 % في 2019

ارتفعت قيمة صادرات التمور السعودية بنسبة 14.6في المائة خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018 لتبلغ نحو 865 مليون ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2018 حيث حققت الصادرات قيمة 755 مليون ريال.

وأشارت إحصائية صادرة عن المركز الوطني للنخيل والتمور، إلى ارتفاع في كميات التصدير بنسبة 13.5 في المائة لعام 2019 لتبلغ 184 ألف طن من التمور، مقارنة بعام 2018 حيث تم تصدير 162 ألف طن.

وتأتي هذه المنجزات نتيجة تسهيل إجراءات التصدير، وفتح منافذ بيع تسويقية خارجية لتصل التمور السعودية إلى جميع دول العالم، ما يعود بالنفع على المملكة، ويسهم في تحقيق أهدافرؤية المملكة 2030، بزيادة صادرات المملكة غير النفطية.

يذكر أنه يوجد في المملكة أكثر من 30 مليون نخلة؛ تنتج 1.4 مليون طن من أجود التمور سنويا.

