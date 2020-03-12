بعد لقائه مسؤول برازيلي مصاب بكورونا.. ترمب: لست قلقا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم إنه ليس قلقا من التعرض لفيروس كورونا بعد أن تناول العشاء الأسبوع الماضي مع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الذي أثبتت الفحوص إصابة مساعده الإعلامي بالفيروس.

وقال ترمب للصحفيين أثناء لقاء مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار في المكتب البيضاوي "دعوني أصيغ الأمر بهذه الطريقة.. لست قلقا"، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف أنه سمع بإصابة المساعد لكن "لم نقم بأي شيء خارج المعتاد".

وذكر أنه وفارادكار اختارا ألا يتصافحا عندما وصل الزعيم الأيرلندي للبيت الأبيض لحضور اجتماع تقليدي في ذكرى القديس باتريك.