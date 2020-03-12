جلسة تاريخية في لندن .. البورصة تهوي 10%

سجّلت بورصة لندن تراجعاً حاداً بلغ أكثر من 10% اليوم الخميس قبل ساعة من الإغلاق، بسبب الهلع المسيطر جراء فيروس كورونا المستجدّ والإحباط من تدابير البنك المركزي الأوروبي.

وخسر مؤشر "فوتسي" 10.02% فتراجع إلى 5287,86 نقطة، مقترباً بذلك من أحد أسوأ معدّلات التراجع في تاريخه عند الإغلاق.