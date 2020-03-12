أمريكا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى الخارج بسبب "كورونا"

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في وقت متأخر الاربعاء أن على الأمريكيين إعادة النظر في سفرهم الى خارج البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت في بيان "تنصح وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين بإعادة النظر بسفرهم الى الخارج بسبب التأثير العالمي لفيروس كوفيد-19".

وأضافت "العديد من المناطق في أنحاء العالم تشهد انتشارا لكوفيد-19 وتأخذ التدابير التي يمكن أن تقيد حركة المسافرين ومنها فرض حجر صحي وقيود أوسع نطاقا".

وتابع البيان "حتى الدول والمناطق التي لم يتم فيها تسجيل حالات، قد تفرض قيودا على السفر من دون إنذار".

ويأتي بيان وزارة الخارجية الأميركية عقب خطاب بثه التلفزيون مساء للرئيس دونالد ترامب أعلن فيه تعليق الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة لثلاثين يوما.

وكانت الولايات المتحدة قد حظرت مطلع العام دخول أجانب زاروا الصين إلى أراضيها.