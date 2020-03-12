مؤشر نيكي الياباني يهبط أكثر من 5 % عقب خطاب ترمب عن كورونا

انخفض مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما في بورصة اليابان أكثر من 5 % صباح اليوم الخميس، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حظر لمدة 30 يوما على الرحلات القادمة من جميع الدول الأوروبية، باستثناء بريطانيا.

وفقد مؤشر نيكي 885.15 نقطة أو 4.56 % ليستقر عند 18530 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 15:11 صباحا بالتوقيت المحلي (0215 بتوقيت جرينتش) وذلك بعد هبوطه بنحو 5.55% في وقت سابق.

وتراجع مؤشر هانج سنج في بورصة هونج كونج بنسبة 3.78 % ، بينما خسر مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 3.76%.

