ترمب يعلق "جميع الرحلات من أوروبا" الى أمريكا لـ 30 يوما بسبب كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستفرض حظرا للسفر من وإلى جميع الدول الأوروبية، باستثناء بريطانيا، لمدة شهر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء مساء اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي. جاء إعلان ترامب خلال كلمة في البيت الأبيض بشأن مستجدات فيروس كورونا.

