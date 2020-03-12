أستراليا تعلن عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 17.6 مليار دولار أسترالي لمواجهة آثار فيروس كورونا الاقتصادية

أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 17.6 مليار دولار أسترالي في محاولة لإنعاش الاقتصاد المحلي الذي يعاني من آثار انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في مؤتمر صحفي إن الحزمة ستوفر حافزًا فوريًا للاقتصاد وسط مخاوف من أن تنزلق أستراليا إلى الركود، وستتضمن الحزمة إعفاءات ضريبية للشركات الصغيرة ومدفوعات نقدية لمرة واحدة لمتلقي الرعاية وغيرها من المساعدات والحوافز.

