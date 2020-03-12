ارتفاع القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية إلى 228.6 مليار ريال

ارتفع مجموع القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية في السعودية بنهاية الربع الثالث من 2019، إلى نحو 228.57 مليار ريال مقارنة بـ228.12 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2019، مسجلة نموا نسبته 0.2 في المائة بما يعادل 444.3 مليون ريال.



ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن قيمة قروض مؤسسات الإقراض المتخصصة سجلت نموا خلال الربع الثالث 2019 بعد تراجع دام لربعين سابقين، إذ تراجعت في الربع الثاني 2019 0.8 في المائة، وفي الربع الأول 2019 0.3 في المائة.



وتقسم مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية إلى أربع جهات، هي صندوق التنمية الزراعية، صندوق التنمية الصناعية السعودي، صندوق التنمية العقارية، وبنك التنمية الاجتماعية.



وعلى صعيد القروض القائمة لكل صندوق أو بنك فقد تصدر صندوق التنمية العقارية من حيث النمو 0.7 في المائة بما يعادل 1.091 مليار ريال، وبلغت قروضه بنهاية الربع الثالث 2019 إلى 154.62 مليار ريال مقارنة بـ153.53 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2019. فيما نمت قروض صندوق التنمية الزراعية 2.2 في المائة بما يعادل 156.8 مليون ريال لتصل قيمة قروضه القائمة بنهاية الربع الثالث 2019 إلى نحو 7.37 مليار ريال مقارنة بـ7.22 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2019.



في المقابل، كان الأكثر تراجعا في قيمة القروض القائمة من حيث النسبة بنك التنمية الاجتماعية وذلك بـ2.7 في المائة بما يعادل 686.2 مليون ريال، لتبلغ قيمة قروضه بنهاية الربع الثالث من 2019 نحو 24.47 مليار ريال مقارنة بـ25.16 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2019.



تلاه صندوق التنمية الصناعي السعودي الذي سجلت قروضه القائمة تراجعا نسبته 0.3 في المائة بما يعادل 117.6 مليون ريال خلال الربع الثالث 2019، ووصلت قيمة قروضه إلى 42.09 مليار ريال مقارنة بـ42.21 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2019.



وفيما يخص نسبة استحواذ قروض كل صندوق أو بنك من مجموع القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية بنهاية الربع الثالث 2019، فحل أولا صندوق التنمية العقارية 67.7 في المائة، تلاه صندوق التنمية الصناعية السعودي 18.4 في المائة مقارنة بـ18.5 في المائة بنهاية الربع الثاني.



أما بنك التنمية الاجتماعية فحل ثالثا 10.7 في المائة مقارنة بـ11.0 في المائة بنهاية الربع الثاني، وآخرها صندوق التنمية الزراعية 3.2 في المائة ولم تتغير النسبة عند مقارنتها بنهاية الربع الثاني 2019.



* وحدة التقارير الاقتصادية