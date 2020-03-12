مبادرة سعودية لتوحيد جهود تنمية المحتوى المحلي مع القطاع الخاص

الدكتور غسان الشبل

ثمّن الدكتور غسان الشبل؛ رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، التعاون المستمر مع غرفة الرياض، الذي من شأنه دعم الرؤية الاستراتيجية للهيئة بما يحقق مستهدفاتها الوطنية خلال تضافر جهود القطاعين العام والخاص، ويعود بالنفع على اقتصادنا الوطني.

وأشار الدكتور الشبل؛ خلال لقاء الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عجلان العجلان؛ وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمستثمرين والمهتمين بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إلى أن الهيئة انتهت من وضع استراتيجيتها ومستهدفاتها وأدوارها، كما بادرت بإطلاق مجموعة مبادرات مع القطاعين الخاص والعام من أبرزها مبادرة شراكات المحتوى المحلي التي تسعى إلى توحيد الجهود المنصبة في تنمية المحتوى المحلي.

وأضاف أن الهيئة طورت تعريفا وطنيا موحدا للمحتوى المحلي الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء، إضافة إلى تحديد منهجية قياس المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني وعلى مستوى المنشآت والمشاريع لحساب المحتوى المحلي.

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية خلال اللقاء الذي ناقش جملة من الموضوعات المرتبطة بدور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات دعم المحتوى المحلي وعلاقته بالمشتريات الحكومية، أن الهيئة ماضية قدما في تعزيز قدرات إمكانات المحتوى المحلي بالاعتماد على التعاون الدائم مع القطاع الخاص وبما يفعل التطوير المستمر للإمكانات والقدرات المحلية، منوها بالدور الذي تقوم به غرفة الرياض ومجلس الغرف السعودية في تفعيل الجوانب التجارية والصناعية ودعم الصناعات والمنتجات والخدمات المحلية.

