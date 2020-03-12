«الطاقة» توجه «أرامكو» بزيادة الطاقة الإنتاجية القصوى إلى 13 مليون برميل يوميا

ارتفعت أسعار استئجار ناقلات النفط العملاقة على خط الخليج - الصين لأكثر من مثليها.

قال المهندس أمين الناصر؛ رئيس شركة أرامكو السعودية، إن الشركة تلقت توجيها من وزارة الطاقة بالعمل على رفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة (MSC) من 12 إلى 13 مليون برميل يوميا.

وبحسب "واس"، أضاف الناصر؛ أن الشركة تعمل بكامل إمكاناتها على سرعة تنفيذ هذا التوجيه.

إلى ذلك، استأجرت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، ما يصل إلى 14 ناقلة عملاقة بشكل مبدئي لشحن النفط الخام إلى العملاء في أنحاء العالم، مع شروع المملكة في زيادة إنتاج النفط الخام. وبحسب "رويترز"، قال أنوب سينغ؛ نائب مدير أبحاث الناقلات في آسيا لدى "برايمار إيه.سي.إم للسمسرة البحرية"، "زادت على مدار اليومين الماضيين الحجوزات المؤقتة لناقلات النفط الخام العملاقة في السوق الفورية للمواعيد شديدة القرب - من عشرة أيام إلى أسبوعين قادمين".

وقالت مصادر في قطاع الشحن البحري، إن طفرة حجوزات "بحري" أسهمت في ارتفاع أسعار الشحن على الناقلات العملاقة لأكثر من مثليها وسط "حمى استئجار" هذا الأسبوع.

وقالت المصادر، إن حجوزات "بحري" تضاف إلى أسطولها الخاص، الذي يضم 42 ناقلة عملاقة تستخدمها بصورة أساسية لشحن النفط السعودي إلى العملاء في أنحاء العالم. وبحسب عدة مصادر في مجال السمسرة البحرية، ارتفعت أسعار استئجار الناقلات العملاقة على خط الخليج - الصين لأكثر من مثليها إلى أكثر من 100 ألف دولار لليوم الواحد، أمس، من 30 ألف دولار يوم الإثنين.

يأتي ذلك بعد أن هوت أسعار الشحن في شباط (فبراير) نحو النصف، إذ تضرر الطلب على النفط في الصين؛ أكبر مستورد له في العالم، من انتشار فيروس كورونا، وبعد أن رفعت الولايات المتحدة جزئيا عقوبات على وحدة لشركة الشحن الصينية كوسكو.

