«الصندوق الزراعي» يعتمد قروضا زراعية بـ 600 مليون ريال

51 مليار ريال إجمالي القروض المقدمة منذ إنشاء الصندوق الزراعي.

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، على تمويل قروض زراعية بنحو 600 مليون ريال لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، شملت تمويل أعيان زراعية ومشاريع زراعية متنوعة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية المستهدفة في السياسة الزراعية وهي قطاعات (الاستزراع المائي، وإنتاج الدجاج اللاحم والبيوت المحمية، وتصنيع التمور والسياحة الزراعية) في عدة مناطق في المملكة.

ورأس المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق للعام المالي الحالي.

وأوضح منير بن فهد السهلي؛ نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق، أن المجلس استعرض الأداء العام للصندوق خلال العام المالي الماضي 1440 / 1441هـ - 2019، وبشكل خاص أهداف الصندوق والمنجز منها، إضافة إلى متابعة أداء الصندوق منذ بداية العام المالي الحالي حتى نهاية شباط (فبراير) الماضي، وخطة العمل للعام المالي الحالي في مجالات الإقراض والتحصيل وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء الصندوق.

كما اعتمد مجلس الإدارة خلال الاجتماع الحساب الختامي للصندوق للعام المالي 1440 / 1441هـ - 2019، إضافة إلى اعتماد التقرير السنوي السادس والخمسين للصندوق للعام المالي 1440 / 1441هـ - 2019، الذي يظهر أن إجمالي قيمة القروض الموافق عليها للعام المالي الماضي لمجالات عدة في النشاط الزراعي بلغ أكثر من 1886 مليون ريال، بزيادة قدرها 80 في المائة عن العام المالي السابق، وبذلك يبلغ إجمالي القروض المقدمة منذ إنشاء الصندوق حتى العام المالي الماضي نحو 51 مليار ريال.

وأقر مجلس الإدارة مشروع إطار الحوكمة وفقا لأفضل الممارسات الرائدة في هذا المجال حرصا من المجلس على إدارة عمليات وإجراءات العمل بالصندوق بكل كفاءة.

واستعرض المجلس أعمال اللجان المنبثقة عنه والتقارير السنوية لأعمالها للعام المالي الماضي، حيث وجه المجلس تجاهها بما رآه.

وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق عن شكره وتقديره للقيادة على ما يجده الصندوق من دعم ومؤازرة تمكنه من أداء دوره التنموي، مؤكدا أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل خلال العام المالي الحالي استمرار دعمه القطاع الزراعي في مختلف مجالاته والخدمات المساندة له، لمواصلة نمو هذا القطاع وتعزيز دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة، وتأدية رسالته بدعم المزارعين والمربين والمستثمرين في القطاع الزراعي.

