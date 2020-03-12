الأسهم السعودية تهبط 209 نقاط وسط تراجع معظم القطاعات .. والسيولة عند 6.3 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية لتفقد 209 نقاط بنحو 3 في المائة وتغلق عند 6552 نقطة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" بنحو 2.88 في المائة 26 نقطة ليغلق عند 892 نقطة. وجاء التراجع بضغط من معظم القطاعات والأسهم، لكنها بقيت محافظة على كثير من مكاسب أمس الأول. تحرك السوق أقل حدة من الجلسات السابقة ولم يسجل مستويات أدنى جديدة، ما يبقي في السوق نوعا من التحرك الإيجابي قد يكون بداية للاستقرار والتماسك، حيث مستويات 6200 نقطة تعد مستويات دعم من ناحية فنية واستمرار الحفاظ عليها والعودة فوق مستويات المقاومة 7000 نقطة سيعيد شهية المخاطرة، خاصة في ظل التراجع الحاد للأسعار خصوصا في القطاع المصرفي.

السوق لا تزال تترقب معطيات إيجابية من إفصاحات الشركات عن الربع الرابع والسنوية والتوزيعات النقدية وتحسن أسعار النفط.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 6762 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 6828 نقطة رابحا 0.98 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 6492 نقطة فاقدا 4 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 6552 نقطة فاقدا 209 نقاط 3 في المائة. وتراجعت السيولة 19 في المائة بنحو 1.5 مليار ريال لتصل إلى 6.3 مليار ريال، بمعدل 22 ألف ريال للصفقة، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 18 في المائة بنحو 73 مليون سهم لتصل إلى 282 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير للأسهم الحرة 0.5 في المائة. أما الصفقات تراجعت 10 في المائة بنحو 30 ألف صفقة لتصل إلى 283 ألف صفقة.



أداء القطاعات



تراجعت جميع القطاعات ما عدا "إنتاج الأغذية" 1.31 في المائة، وتصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" 7.55 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" 6.14 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" 5.9 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" 31 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 19 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 17 في المائة بقيمة مليار ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "البحري" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 35.50 ريال، يليه "أنعام القابضة" 9.89 في المائة ليغلق عند 137.80 ريال، وحل ثالثا "تبوك الزراعية" 5.5 في المائة ليغلق عند 8.41 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أسمنت المدينة" 10 في المائة ليغلق عند 14.22 ريال، يليه "التأمين العربية" 10 في المائة ليغلق عند 10.80 ريال، وحل ثالثا "مجموعة الحكير" 9.96 في المائة ليغلق عند 12.12 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 808 ملايين ريال، يليه "أرامكو" بقيمة 687 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 638 مليون ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية