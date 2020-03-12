«نمو» تفقد 421 نقطة بتداولات قيمتها 19 مليون ريال

هبطت السوق الموازية "نمو" 6.8 في المائة لتغلق عند 5756 نقطة فاقدة 421 نقطة، وتراجعت قيمة التداول 32 في المائة إلى 19 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 26 في المائة إلى 465 ألف سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 19 في المائة إلى 1.1 ألف صفقة. وتصدر المتراجعة "الوطنية للبناء والتسويق" 19.9 في المائة ليغلق عند 153.60 ريال، يليه "الصمعاني" 6 في المائة ليغلق عند 103 ريالات، وحل ثالثا "بحر العرب" 4.2 في المائة ليغلق عند 20.14 ريال.

وكان الأعلى تداولا "العمران" بقيمة 13 مليون ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة ثلاثة ملايين ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بقيمة 1.6 مليون ريال.