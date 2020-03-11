برنت ينزل عن مبادلات دبي للمرة الأولى منذ 2010

تراجع برنت عن مبادلات دبي للمرة الأولى منذ مايو أيار 2010 اليوم، حسبما أظهرته بيانات رفينيتيف أيكون، وسط انهيار في العقود الآجلة العالمية للنفط.

وهوت مبادلات بورصة العقود الآجلة لخام برنت-دبي، وهو فرق سعر يسمح لمتعاملي النفط بتقييم القوة النسبية لأسعار الخامات المرتبطة ببرنت والمرتبطة بخام دبي، إلى سالب 20 سنتا من موجب 40 سنتا أمس الثلاثاء.

ينبئ المستوى السالب بقوة أكبر لخامات الشرق الأوسط عالية الكبرية المسعرة قياسا إلى خام دبي بالمقارنة مع الخامات منخفضة الكبريت المسعرة على أساس برنت.