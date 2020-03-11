"مدن" تضع 24 مصنعا جاهزا في الرياض والدمام في متناول رواد الأعمال

دشنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" 9 مصانع جاهزة بمساحات 1500 م2 في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض و 15 مصنعا جاهزا بمساحات 1500 م² في المدينة الصناعية الثانية بالدمام وذلك لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد المهندس خالد السالم مدير عام "مدن" حرصهم على مواصلة دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المدن الصناعية بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص استنادا إلى استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي للنهوض بدورهم في الاقتصاد الوطني ورفع مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 35% حسب ما تستهدفه رؤية المملكة 2030.

وأوضح مدير عام "مدن" أن المساحة الإجمالية للمصنع الجاهز تقارب 1500 م² حيث تصل مساحة صالة الإنتاج بكل مصنع جاهز من المصانع الـ 9 في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض إلى 900 م2 في حين تصل مساحة صالة الإنتاج بكل مصنع جاهز من المصانع الـ 15 في المدينة الصناعية الثانية بالدمام إلى 900 م2 أيضا فضلا عن توفير مرافق الخدمات العامة وأنظمة شبكات الإطفاء ومخارج الطوارئ لتواكب معايير الأمن والسلامة والمهنية المعتمدة لدى "مدن" وطبقا للأنظمة المعمول بها محلياً وعالميا.

وقال المهندس خالد السالم : إن "مدن" أنهت ترسية إنشاء 32 مصنعا جاهزا في المدينة الصناعية بالخرج، واكتمال إنشاء 16 مصنعا جاهزا بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض و 44 مصنعا في واحة "مدن" بجدة وتنفيذ 20 مصنعا في واحة "مدن" بينبع. مضيفا أنه يتم تقديم"المصانع الجاهزة" بمساحات "700 م²و 1500 م² وتتوفر فيها صالات إنتاج مجهزة ومواقف للسيارات ومناطق خضراء ومكاتب إدارية وتستهدف الصناعات النظيفة والخفيفة مثل الصناعات الغذائية والطبية وأيضا الصناعات الكهربائية والإلكترونية والصناعات التي تعتمد على الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأفاد مدير عام "مدن" أن المصانع الجاهزة هي إحدى منتجاتهم التي تدعم بها روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بجانب مواصلتها تطوير المزيد من الخدمات والمنتجات وتقديم الحلول التمويلية بالتكامل مع القطاعين العام والخاص وفق رؤية مبتكرة تواكب متطلباتهم حيث أطلقت بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي منتجات "أرض وقرض" و "مصنع وقرض" الذي ترتكز فكرته على تقديم مصنع جاهز للمستثمر مع إمكانية حصوله على تمويل مقابل مشروعه كما أطلقت "مدن" منتج أسس" الذي يمكن المستثمر من الحصول على مصنع جاهز وتمويل من بنك التنمية الاجتماعية يصل إلى 4 ملايين ريال.

وبين المهندس خالد السالم أن "مدن" تتكامل مع شركة "سابك" من خلال برنامج "نساند" لدعم 300 مشروع صغير ومتوسط و 60 شركة عالية القيمة المضافة بتوفير برامج تأهيلية وتدريبية متنوعة إضافة إلى دعم غير مالي بأشكال متعددة فضلا عن دعم روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل المدن الصناعية وتحفيز الصناعات ذات القيمة المضافة بالتكامل مع شركة مركز أرامكو لريادة الأعمال المحدودة "واعد".

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.