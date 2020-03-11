"الزراعي" يعتمد قروضا بقيمة 600 مليون ريال لتعزيز كفاءة القطاع

وافق صندوق التنمية الزراعية اليوم على تمويل قروض زراعية بحوالي 600 مليون ريال لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي شملت تمويل أعيان زراعية ومشاريع زراعية متنوعة خاصة في القطاعات الإستراتيجية المستهدفة في السياسة الزراعية وهي قطاعات (الاستزراع المائي وإنتاج الدواجن اللاحم والبيوت المحمية وتصنيع التمور والسياحة الزراعية) في عدة مناطق بالمملكة.

جاء ذلك الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق للعام المالي الحالي برئاسة المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية. حيث أوضح منير السهلي نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق أن المجلس استعرض الأداء العام للصندوق خلال 2019 وبشكل خاص أهداف الصندوق والمنجز منها إضافة إلى متابعة أداء الصندوق منذ بداية العام المالي الحالي وحتى نهاية فبراير وخطة العمل للعام المالي الحالي في مجالات الإقراض والتحصيل وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء الصندوق.

كما اعتمد مجلس الإدارة خلال الاجتماع الحساب الختامي للصندوق للعام 2019 إضافة إلى اعتماد التقرير السنوي 56 للصندوق للعام 2019 الذي يظهر أن إجمالي قيمة القروض الموافق عليها للعام المالي المنصرم لعدة مجالات في النشاط الزراعي بلغت أكثر من 1886 مليون ريال بزيادة قدرها 80% عن العام المالي السابق، وبذلك يبلغ إجمالي القروض المقدمة منذ إنشاء الصندوق وحتى العام المالي المنصرم نحو 51 مليار ريال. وأقر مجلس الإدارة مشروع إطار الحوكمة وفقا لأفضل الممارسات الرائدة في هذا المجال حرصا من المجلس على إدارة عمليات وإجراءات العمل بالصندوق بكل كفاءة. واستعرض المجلس أعمال اللجان المنبثقة عنه والتقارير السنوية لأعمالها للعام المالي المنصرم حيث وجه المجلس تجاهها بما رآه