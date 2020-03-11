خفض بنك إنجلترا للفائدة يهبط بأسعار الاسترليني.

محا الجنيه الاسترليني مكاسبه المبكرة بعد خفض غير متوقع لسعر الفائدة من بنك إنجلترا المركزي اليوم، في حين استأنف الدولار هبوطه أمام عملتي الملاذ الآمن الين الياباني والفرنك السويسري بفعل المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وبلغ الاسترليني 1.2873 دولار في أحدث سعر له، دون تغير يذكر عن الإغلاق السابق لكنه هوى عن ذروة اليوم 1.2937 دولار بعد أن خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أغسطس 2016، بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 0.25 بالمئة.

وقال موه سيونغ سيم، محلل سوق الصرف لدى بنك سنغافورة، "الأسواق كانت تتوقع أكثر من 25 نقطة أساس، لكن ليس 50 نقطة أساس كاملة.

"بيد أنها ليست مفاجأة من حيث أن السوق كانت تتوقع نوعا ما أن يتحالف البنك مع حكومة بريطانيا... يبدو أن خفض الفائدة 50 نقطة أساس قد يشي بأن لنا أن نتوقع شيئا كبيرا بعض الشيء على صعيد الميزانية نفسها."

وفقد الدولار 0.9 بالمئة ليسجل 104.67 ين، منخفضا أكثر من ين كامل عن ذروة أمس الثلاثاء البالغة 105.915 ين.

وارتفع الفرنك السويسري 0.65 بالمئة إلى 0.9335 فرنك للدولار في حين صعد اليورو 0.6 بالمئة مسجلا 1.1349 دولار.