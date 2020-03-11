أسهم طوكيو تهوي لقاع 3 سنوات مع تخوف المستثمرين من كورونا

هبط المؤشر توبكس الياباني إلى أقل مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام اليوم الأربعاء مع تخوف المستثمرين حيال أثر التفشي السريع لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

وفقد توبكس، وهو المؤشر الأوسع نطاقا للبورصة، 1.5 بالمئة ليسجل 1385.12 نقطة وهو أقل مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2018، ليعكس مساره بعد مكاسب صباحية بلغت 1.1 بالمئة.

نزل المؤشر 20.7 بالمئة من ذروة 1747.20 نقطة المسجلة في ديسمبر ليدخل في نطاق المراهنة على تراجع الأسعار.

وهبط المؤشر نيكي القياسي 2.3 بالمئة إلى 19416.06 نقطة، وهو أقل مستوى في نحو 15 شهرا وبعد مكاسب لفترة وجيزة في الصباح.

وتراجعت أسهم بنك اليابان، الذي تملك الدولة حصة أغلبية فيه لكنه مدرج في بورصة طوكيو، 3.5 بالمئة لتسجل أقل مستوى على الاطلاق.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية من أقل مستوياتها على الإطلاق الليلة الماضية، لتتألق أسهم الشركات المالية في طوكيو التي تتأثر بالفائدة.

وارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي المالية 0.7 بالمئة ومجموعة ميزوهو المالية واحدا بالمئة.