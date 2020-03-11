السعودية تهيب بمواطنيها في النمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا إلى سرعة التنسيق مع شركات الطيران الناقلة

أوضحت السفارة السعودية لدى النمسا أنه بمتابعة من الأمير عبد الله بن خالد سفير السعودية لدى النمسا وحرصا على المواطنين فقد أهابت السفارة بالمواطنين المقيمين والزائرين للنمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا إلى سرعة التنسيق مع شركات الطيران الناقلة (ترانزيت) عبر الدول المدرجة في قائمة تعليق السفر من وإلى المملكة والتأكد من خط العودة.

ودعت المواطنين إلى التواصل معها في حال الطوارئ أو الرد على أي استفسار وذلك على الأرقام التالية : هاتف السفارة 004313672531 - شؤون السعوديين : 00436765029292 - 00436766686697.