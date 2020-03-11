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أخبار اقتصادية- عالمية

بنك إنجلترا يخفض الفائدة إلى 0.25%

(د ب أ)

أعلن بنك إنجلترا تخفيض الفائدة بـ 0.5% إلى 0.25%.

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