أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم ارتفاع الناتج الصناعي في هولندا خلال يناير الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء المركزي الهولندي أن الناتج الصناعي سجل زيادة خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 3ر0% سنويا، بعد تراجعه بنسبة 3ر1% سنويا خلال الشهر السابق.

وكان قطاع صناعة الآلات الأعلى نموا من بين 8 فئات كبرى للناتج الصناعي الهولندي.

زاد ناتج قطاع صناعة الآلات خلال يناير الماضي بنسبة 1ر15% سنويا، في حين زاد ناتج قطاع الإصلاح والصيانة والخدمة بنسبة 3ر5% وناتج قطاع المعدات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 9ر2% سنويا.

في الوقت زاد الناتج الصناعي خلال يناير الماضي بنسبة 1ر3% مقارنة بالشهر السابق بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.