كوريا الجنوبية: تراجع معدل البطالة إلى 4.1 % خلال الشهر الماضي

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم تراجع معدل البطالة في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بمقدار 6ر0 نقطة مئوية إلى 1ر4% بعد توفير حوالي 492 ألف وظيفة جديدة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بيانات هيئة الإحصاء في كوريا الجنوبية القول إن عدد العاملين في كوريا الجنوبية بلغ بنهاية الشهر الماضي 83ر26 مليون عامل.

وانخفض معدل البطالة بين الشباب - الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عاما إلى 9% في الشهر الماضي مقابل 5ر9% خلال فبراير من العام الماضي، في حين ارتفع ارتفع معدل التوظيف للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عاما إلى 3ر66% في الشهر الماضي ، وهو أعلى معدل على الإطلاق في فبراير منذ عام .1982

وبحسب الصناعة ، أضاف قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية خلال الشهر الماضي 202 ألف وظيفة، في حين وفر قطاع النقل 99 ألف وظيفة وسط تزايد الطلب على خدمات التوصيل في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وعانى قطاع تجارة الجملة والتجزئة من انخفاض الوظائف المعروضة بفقدان 106 آلاف وظيفة في فبراير. كما خسر قطاع المعلومات والاتصالات 25 ألف وظيفة.