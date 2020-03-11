أمريكا تمنح "هواوي" 45 يوما لمواصلة العمل مع الشركات الأمريكية

منحت الولايات المتحدة شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي 45 يوما اضافية لمواصلة العمل مع الشركات الأميركية.

وينتهي الترخيص الموقت الجديد في 15 مايو، وقبل ذلك كان من المقرر ان تنتهي صلاحية الترخيص السابق في 1 ابريل.

وفي مايو الماضي أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب انها ستحظر شركة هواوي في السوق الأمريكية وتمنعها من شراء مكونات أميركية الصنع.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من أن أجهزة هواوي قد تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للصين بالتجسس على حركة الاتصالات، لكن الشركة الصينية تنفي هذا الاتهام.

وباتت الشركات الامريكية وزبائن شركة هواوي في سوق الولايات المتحدة مجبرين على البحث عن بدائل لمعدات وهواتف هواوي.

ومنحت إدارة ترمب شركة هواوي رخصة موقتة تم تمديدها لمدة 90 يوما في نوفمبر، ثم لمدة 45 يوما في فبراير، وذلك حتى لا يتم عزل المناطق الريفية في الولايات المتحدة عن العالم ريثما يتم تأمين بديل لمعدات هواوي.