الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية
الأربعاء, 26 نوفمبر 2025 | 5 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
الرئيسية
الأسواق
الشركات
تقارير وتحليلات
الطاقة
العقارات
التكنولوجيا
ريادة الأعمال
الأخبار
الرياضة
المزيد
+
سوق السعودية
10,635.38
-0.48%
-51.24
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين
8.94
(-2.19%) -0.20
مجموعة تداول السعودية القابضة
173
(-0.23%) -0.40
الشركة التعاونية للتأمين
122
(0.58%) 0.70
شركة الخدمات التجارية العربية
118
(0.25%) 0.30
شركة دراية المالية
5.5
(0.55%) 0.03
شركة اليمامة للحديد والصلب
34.04
(-2.58%) -0.90
البنك العربي الوطني
22.13
(0.87%) 0.19
شركة موبي الصناعية
11.5
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة
31.52
(1.87%) 0.58
شركة إتحاد مصانع الأسلاك
22.04
(-1.61%) -0.36
بنك البلاد
26.26
(0.00%) 0.00
شركة أملاك العالمية للتمويل
11.77
(-0.42%) -0.05
شركة المنجم للأغذية
54.3
(0.56%) 0.30
صندوق البلاد للأسهم الصينية
12.18
(1.75%) 0.21
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
55.75
(0.45%) 0.25
شركة سابك للمغذيات الزراعية
116.8
(-0.17%) -0.20
شركة الحمادي القابضة
29.12
(-0.61%) -0.18
شركة الوطنية للتأمين
13.43
(-1.83%) -0.25
أرامكو السعودية
24.53
(-0.16%) -0.04
شركة الأميانت العربية السعودية
17.71
(-2.10%) -0.38
البنك الأهلي السعودي
36.64
(-0.27%) -0.10
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
30.68
(0.79%) 0.24
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية
اشترك الآن