الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية
السبت, 29 نوفمبر 2025 | 8 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
الرئيسية
الأسواق
الشركات
تقارير وتحليلات
الطاقة
العقارات
التكنولوجيا
ريادة الأعمال
الأخبار
الرياضة
المزيد
+
سوق السعودية
10,640.65
0.05%
5.27
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين
8.7
(-2.68%) -0.24
مجموعة تداول السعودية القابضة
168.4
(-2.66%) -4.60
الشركة التعاونية للتأمين
120.5
(-1.23%) -1.50
شركة الخدمات التجارية العربية
117.8
(-0.17%) -0.20
شركة دراية المالية
5.45
(-0.91%) -0.05
شركة اليمامة للحديد والصلب
34.12
(0.24%) 0.08
البنك العربي الوطني
22.18
(0.23%) 0.05
شركة موبي الصناعية
11.49
(-0.09%) -0.01
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة
31.56
(0.13%) 0.04
شركة إتحاد مصانع الأسلاك
21.94
(-0.45%) -0.10
بنك البلاد
26.18
(-0.30%) -0.08
شركة أملاك العالمية للتمويل
11.77
(0.00%) 0.00
شركة المنجم للأغذية
53.9
(-0.74%) -0.40
صندوق البلاد للأسهم الصينية
12.24
(0.49%) 0.06
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
55.15
(-1.08%) -0.60
شركة سابك للمغذيات الزراعية
116.5
(-0.26%) -0.30
شركة الحمادي القابضة
29.78
(2.27%) 0.66
شركة الوطنية للتأمين
13.42
(-0.07%) -0.01
أرامكو السعودية
24.63
(0.41%) 0.10
شركة الأميانت العربية السعودية
17.46
(-1.41%) -0.25
البنك الأهلي السعودي
36.9
(0.71%) 0.26
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
30.46
(-0.72%) -0.22
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية
اشترك الآن