الاثنين, 6 أكتوبر 2025 | 13 رَبِيع الثَّانِي 1447
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين
11.38
(0.09%) 0.01
مجموعة تداول السعودية القابضة
212.6
(2.02%) 4.20
ذهب
3968.9900000000002
(0.20%) 8.01
الشركة التعاونية للتأمين
138
(3.45%) 4.60
شركة الخدمات التجارية العربية
109.5
(2.05%) 2.20
شركة دراية المالية
5.69
(0.35%) 0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب
38.7
(2.76%) 1.04
البنك العربي الوطني
25.2
(-2.40%) -0.62
شركة موبي الصناعية
13
(4.08%) 0.51
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة
35.52
(-0.50%) -0.18
شركة إتحاد مصانع الأسلاك
25.5
(-1.09%) -0.28
بنك البلاد
29.24
(0.69%) 0.20
شركة أملاك العالمية للتمويل
12.8
(0.08%) 0.01
شركة المنجم للأغذية
61.75
(0.16%) 0.10
صندوق البلاد للأسهم الصينية
12.99
(-0.23%) -0.03
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
62.3
(1.05%) 0.65
شركة سابك للمغذيات الزراعية
119.8
(2.74%) 3.20
شركة الحمادي القابضة
34.7
(-0.29%) -0.10
شركة الوطنية للتأمين
16.27
(0.49%) 0.08
أرامكو السعودية
24.85
(0.24%) 0.06
شركة الأميانت العربية السعودية
21.93
(-0.68%) -0.15
البنك الأهلي السعودي
39.1
(1.19%) 0.46
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
35.08
(0.63%) 0.22
